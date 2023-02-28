مكانة ايران في محور الاعلام المقاوم

وخلال العصر الحالي ومع توسع المؤسسات الإعلامية وسيطرة الغرب على أدوات الإعلام كعامل مهم وحاسم في توجيه الرأي العام، يعد جانب خلق الرواية الصحيحة والحقيقة للأحداث ونقلها إلى المجتمع الدولي شيء مهم وعظيم يحظى بالأولوية والأهمية البالغة.

وفي مثل هذه الحالة يستلزم الأمر توظيف واستخدام قدرات جميع وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية وخاصة وسائل الإعلام الوطنية لترسيخ القيم الثقافية ومباديء التضحية والشهادة كثقافة ثرية ومدعاة للفخر والعزة بين أفراد المجتمع.

ترى ما هي مكانة إيران على هذا الصعيد؟

وما هو دور التعاون الدولي في تعزيز محور المقاومة؟

لتسليط مزيد من الضوء حول ملف حلقة هذه الليلة يستضيف برنامج "من ايران" مصباح علي نائب وزير الإعلام اللبناني ليجيب عن الاسئلة التالية:

- ما هي قراءتكم لمؤتمر طهران؟

- ما هو موقع إيران في إيجاد التوازن الإعلامي على صعيد المنطقة ودول محور المقاومة؟

- ما هو مستوى التعاون بين دول المقاومة في هذا المجال؟

- أعلن العميد قاآني خلال كلمته في هذا المؤتمر أن الاعلام هو احد ادوات الحرب المركبة التي يخوضها العدو في المنطقة؟ كيف تنظرون إلى ملامح هذه المعركة الإعلامية؟



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