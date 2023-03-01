ملخص.. عودة الدول العربية إلى سوريا وربح محور المقاومة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الكاتب والباحث السياسي حسن حردان إن الزلزال شكل مدخلا لبدأ لعودة الدول العربية الى سوريا مؤكدا أن هذه التطورات لم تكن بالإمكان لولا صمود سوريا على مدى أكثر من عقد من الزمن وانتصارها على الارهاب وصمودها في مواجهة الحصار وثباتها بالشكل الذي أذهل العالم.

وأضاف انه كانت هناك محاولات عربية لإعادة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية ولكن كان هناك اعتراضا واضحا من بعض الدول والحكومات استجابة لضغط أميركي.

حسن حردان أكد أن الجانب الانساني في سوريا أحرج الحكومات والشعوب العربية وكذلك أحرج واشنطن التي اضطرت الى تخفيف القيود نتيجة حجم التضامن الشعبي على السمتوي العربي مع سوريا وانكشاف نفاق الغرب في تعامله مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

من جهته قال الأكاديمي والباحث السياسي مهند الضاهر انه منذ العام 2018 وبعض الدول العربية تحاول أن تراسل الدولة السورية سرا وعلى رأس تلك الدول هي السعودية.

وأضاف أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هدد السعودية والإمارات في تلك الفترة عن طريق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه سيشعل الداخل السعودي والاماراتي إذا تواصلوا مع سوريا أو أعادوا التمثيل الدبلوماسي مع دمشق.

وأشار الى أن هذه المعلومة تعكس رغبة لدى الكثير من الدول العربية بعودة العلاقات مع سوريا خاصة وانه منذ العام 2017 تم تحرير الغوطة الشرقية واتضح تماما بأن سوريا بدأت تحرر كامل الجغرافيا.

مهند الضاهر أكد أن الرغبة العربية بالتواصل مع دمشق وعودة سوريا الى الجامعة العربية في ظل الخناق الاقتصادي يؤكد أن سوريا ستتعافى من أزمتها.

بدوره قال الباحث السياسي حسام عبد الكريم إن زيارات الوفود العربية الى دمشق تؤشر إلى أن النظام العربي الرسمي قد سلم للأمر الواقع واعتبر أن بقاء الدولة السورية صامدة وقادرة على الاستمرار أمر صار حتميا.

وأضاف أن الذين كانو منخرطين في مؤامرات تدمير الدولة السورية والنظام والحكم والجيش توصلوا الى نتيجة بأن المشروع قد فشل وإن سوريا هي عضو مؤسس في الجامعة الدول العربية ولابد أن تعود الى الحضن العربي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حسن حردان – كاتب وباحث سياسي

مهند الضاهر – أكاديمي وباحث سياسي

حسام عبد الكريم – باحث سياسي

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https://www.alalam.ir/news/6553053