الأمين العام للأمم المتحدة فی بغداد..العراقيون سيتغلبون على التحديات

العالم-العراق

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت عن وصول الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى بغداد، الثلاثاء.

وذكر بيان للوزارة،أن "غوتيريش سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

الى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، إن "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية على الصعد كافة وتعبيراً عن الدور المتوازن الذي يؤديه العراق بما يعزز الأمن والسلم الدوليين".



وأضاف الصحاف أن "الزيارة تؤكد انفتاح السياسة الخارجية للعراق ودورها المحوري في مجمل قضايا المنطقة والعالم".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العراقيين سيتمكنون من التغلب على الصعوبات.

واعرب غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد، عن سعادته بزيارة بغداد، مؤكداً أن "العراقيين سيتغلبون على التحديات".



بدوره، قال حسين "نشكر الأمين العام للامم المتحدة زيارته إلى العراق"، مؤكداً أن "علاقة العراق مع الامم المتحدة قوية".



وأضاف "نتطلع لإجراء لقاءات ومباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة".