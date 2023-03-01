زلزال من نوع آخر في باخموت وتحذير امريكي من نجاح روسيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

زلزال من نوع اخر يفتك بمدينة باخموت شرقي اوكرانيا؛ لم يبق حجر على حجر في هذه المدينة التي تشهد أشرس المعارك بين القوات الاوكرانية والقوات الروسية التي تحاول احكام سيطرتها عليها.

وباعتراف الاوكرانيين فإن الوضع في باخموت ومحيطها متوتر للغاية، والكفة ليست لصالحهم. يقول مستشار الرئيس الأوكراني ألكسندر رودنيانسكي إن القوات الأوكرانية قد تنسحب استراتيجيا في حال الضرورة من المدينة، لأنهم لا يريدون التضحية بالعسكريين عبثا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي:"أكبر المصاعب هي، كما في السابق، في باخموت. روسيا لا تحصي رجالها على الإطلاق، إنها ترسلهم لمهاجمة مواقعنا دون توقف. المعارك لا تنفك تحتدم".

على الارض يقول الروس ان جميع الطرق المؤدية إلى باخموت باتت تحت سيطرتهم النارية، فيما تحدثت قوات فاغنر عن سيطرتها بالكامل على حي ستوبكي شمال غربي المدينة وبلدة ياغودنوي المجاورة لباخموت دون خسائر.

التقارير العسكرية الاوكرانية تتحدث أن الجيش الروسي ما زال يركز هجماته بشكل كبير على محاور باخموت وليمان وأفديفكا وشاختار في إقليم دونباس، ومحور كوبيانسك شرقي خاركيف، مشيرة الى ان القوات الاوكرانية صدت ستين هجوما روسيا على مختلف الجبهات، ونفذت اربع غارات جوية على مناطق تمركز القوات الروسية، كما قصفت بالصواريخ نقطة تحكم ومنطقتي تجمع وموقعين لقوات الدفاع الجوية الروسية.

الضغط الروسي على جبهات المعارك دفع مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية كولين كال ليحذر من نجاح روسيا في الحرب بأوكرانيا، لتسارع وزارة الدفاع الروسية الى اعادة التحذير من أن واشنطن تخطط مع حلفائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة، بينما أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من المعلومات المتداولة حول استخدام مينائي أوديسا وتشرنومورسك المرتبطين بـ 'صفقة الحبوب' لإيصال مواد مشعة إلى أوكرانيا.