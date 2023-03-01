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قبلان: واشنطن تقود أسوأ سيناريو لإغراق لبنان بالأزمات التي تهدد وجوده

قبلان: واشنطن تقود أسوأ سيناريو لإغراق لبنان بالأزمات التي تهدد وجوده
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

 أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان واشنطن تقود أسوأ سيناريو لإغراق لبنان بالأزمات التي تهدد وجوده.

العالم_لبنان

وقال قبلان اليوم الاربعاء في بيان بكل لوعة، أناشد كافة القوى والزعامات اللبنانية لأقول: البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته، والكوارث تتدحرج بشكل مجنون، والليرة انتهت، والمقابر على مصراعيها، وكل مؤسسات الدولة تكاد تكون خارج الخدمة، فيما هناك من يصر على معادلة لا حكومة ولا تشريع حتى لو طار البلد.

و اضاف للبعض الذي يريد تعطيل الدولة مقابل انتخاب رئيس أقول: انتخاب الرئيس ضرورة وطنية لكن ترك تشريع الضرورة وانعقاد الحكومة وأخذ قرارات عاجلة بأخطر الملفات التي يتوقف عليها مصير البلد ضرورة وجودية للبنان بدولته وشعبه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، والمطلوب إعلان حالة طوارئ وطنية سريعا لأن مصير لبنان على المحك، وهنا أقول: ارحموا الناس وانقذوا ما تبقى من لبنان، وسارعوا لأن واشنطن تقود أسوأ سيناريو لإغراق لبنان بالأزمات التي تهدد وجوده، وبهذا السياق الانقسام السياسي خيانة والتلهي بالقشور انتحار، وصفارات الإنذار تدوي في الأكواخ والتحدي والمواجهة السياسية بمثابة زيت يحرق لبنان.

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قبلان: واشنطن تقود أسوأ سيناريو لإغراق لبنان بالأزمات التي تهدد وجوده