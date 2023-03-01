بلينكن: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن 'عناصر إيجابية'

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وقال بلينكن خلال زيارته لأوزبكستان، اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالمقترحات التي قدمتها الصين، هناك بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك الأشياء التي، كما قالت الصين نفسها عدة مرات في الماضي، تشبه إلى حد بعيد مقترحات أوكرانيا نفسها".

ومع ذلك، في رأيه، إذا كانت بكين "جادة" بشأن الخطة المقترحة، فعندئذ كان ينبغي أن تساعد أوكرانيا طوال العام الماضي.

ونشر موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، يوم الجمعة الماضي، بيانًا من 12 نقطة صادر عن وزارة الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.