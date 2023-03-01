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المنتخب العراقي يحقق الفوز على نظيره الاندونيسي بهدفين نظيفين

المنتخب العراقي يحقق الفوز على نظيره الاندونيسي بهدفين نظيفين
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

حقق منتخب العراق الفوز على نظيره الاندونيسي بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً.

العالم-العراق

وسجل المنتخب العراقي هدفه الأول في الدقيقة 27 من عمر اللقاء عبر اللاعب حيدر عبد الكريم، فيما سجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد جميل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

وشهدت المباراة طرد لاعب منتخب العراق شربل امين في الدقيقة 46، ليكمل المنتخب المواجهة بعشرة لاعبين.

كما شهدت ضياع العراق لركلة جزاء في الدقيقة 74 نفذها عبد الرزاق قاسم.

ويوم السبت المقبل، يلاعب العراق منتخب أوزبكستان (مضيف البطولة) في الساعة الخامسة عصراً في ملعب ميلي، بينما يلاقي منتخب سوريا الثلاثاء المصادف السابع من الشهر الجاري، في ملعب لوكوموتيف بتمام الساعة الخامسة عصراً.

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المنتخب العراقي يحقق الفوز على نظيره الاندونيسي بهدفين نظيفين

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