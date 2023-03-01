أردوغان يعلن عن صندوق لإحياء المدن بعد الكوارث

العالم - تركيا

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان التركي، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال أردوغان: "سيتم إنشاء صندوق إعادة إعمار ما بعد الكوارث لإحياء المدن بسرعة بعد الزلازل".

وأوضح أن الحكومة ستستمر في جهود تضميد جراح المتضررين عبر منحهم حوافز خلال الأيام المقبلة.

وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة كافة المقصرين من اتخاذ الإجراءات الخاصة بالزلازل على المستوى القضائي والإداري والسياسي على خلفية الكارثة التي ضربت جنوب البلاد.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس "ريختر" جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم 6 شباط/ فبراير الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.