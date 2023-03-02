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الرئيس التشيكي الجديد يدعو دول الناتو لتزويد كييف بمقاتلات حربية خلال 6 أشهر

الرئيس التشيكي الجديد يدعو دول الناتو لتزويد كييف بمقاتلات حربية خلال 6 أشهر
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

طالب الرئيس التشيكي المنتخب، بيتر بافيل، دول الناتو بتسليم مقاتلات حربية لأوكرانياخلال مهلة لا تقل عن 6 أشهر.

العالم-اوروبا

وقال بافيل، الذي سيتم تنصيبه في 9 مارس الجاري، في مقابلة مع صحيفة Die Zeit الألمانية: "في المستقبل، ينبغي دعم أوكرانيا، بما في ذلك المقاتلات الحربية".

وأشار في مقتطفات من اللقاء، تم نشرها اليوم الأربعاء، إلى أنّه في حال تم اتخاذ هكذا قرار، فسوف يستغرق تحقيقه مدة نصف سنة أو أكثر، "لأن هذا يتطلب تدريب متخصصين على الأرض وفي الأجواء".

يذكر أن كييف تلقت تأكيدات من الدول الغربية حول حتمية توريد الدبابات لها، وقد أطلقت مطالب بالحصول على مقاتلات حربية، ولكنها حتى الآن، لم تلق مطالبها أي استجابة من داعميها الغربيين.

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الرئيس التشيكي الجديد يدعو دول الناتو لتزويد كييف بمقاتلات حربية خلال 6 أشهر

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