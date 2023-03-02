كيف شكلت عمليات المقاومة خطورة بالغة على الكيان باعتراف قياداته؟

وقال عبدالعال في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان رد فعل المقاومة ناتج عن تصعيد جنوني للمستوطنين في عدوانهم على الفلسطينيين، مشيراً الى ان المشاهد التي حدثت كانت تشبه الى حد كبير المشاهد النازية من قبيل التصريحات العنصرية والتي كشفت الكثير من الحقد والكراهية والتحريض على الواقع الفلسطيني داخل مناطق الضفة الغربية، منوهاً الى تغريدة لوزير في الحكومة الاسرائيلية الذي قال بانه يجب ان تمحى حوّارة، وتصريحات اخرى كانت تحرض على قصف الفلسطينيين بالدبابات والطائرات بالقول حتى يعرفوا اننا قد جننا!

واوضح عبدالعال، ان تصرف الصهاينة هذا بشكل علني ليس تصرف لمستوطنين غاضبين، بل تعتبر هذه سياسة روجوا لها في برنامجهم الانتخابي والتي لها علاقة بمسألة حسم الصراع بتحويل منطقة الحوّارة الى جحيم بالنسبة للفلسطينيين محذراً من وقوع مسأئل خطرة، ما يخلق شكل من اشكال الردع المسلح من قبل المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشعبية امام جيش من المستوطنين الخطرين.