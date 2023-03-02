شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل في العالم العربي مع أهم الأحداث

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في التفاصيل.. طوال سنوات والقضاء السعودي يصدر أحكاما بالإعدام والسجن على الكثير من الناشطين والمعارضين، اليوم جاء دور القضاة أنفسهم ليتعرضوا لنفس الظلم الذي وضعوه على غيرهم. أحكام بالإعدام بحق عشرة قضاة سابقين وحاليين، في عملية تصفية فاضحة لكل من يفكر بمعارضة سياسة الرياض الجديدة، حتى وإن كان من المقربين.





أما في الأراضي المحتلة، فجاءت حكومة متطرفة في الكيان الاسرائيلي.، شخصيات واسماء عنصرية وسياسات اكثر عنصرية، في المقابل، ما زالت العمليات التي ينفذها اصحاب الارض ضد المحتل تثبت الا شيء يقف في طريق تحقيق اهدافهم، عمليتان في مدينة اريحا، وسلطات الاحتلال تعيش اياما صعبة للغاية.



مقابل هذه العمليات التي توجه ضربة قوية، لا تجد حكومة الاحتلال سوى اللجوء الى قوانين عنصرية ودموية لمواجهة اصحاب الارض.



وفي مصر يقول الكاتب والشاعر المصري عبد الرحمن الشرقاوي، الكلمة نور..وبعض الكلمات قبور.. بضع كلمات أودت بحياة الفتاة ردينا اسامة، التي لم تتحمل تعبيرات التنمر من زميلاتها في المدرسة ففارقت الحياة وفي نفسها حزن من مستوى التعامل والتعاطي الذي وصلت اليه مجتمعاتنا.

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