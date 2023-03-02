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الأمين العام للأمم المتحدة یصل نينوى العراقیة في زيارة لمخيمات النازحين

الأمين العام للأمم المتحدة یصل نينوى العراقیة في زيارة لمخيمات النازحين
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اليوم الخميس (2 آذار 2023) إلى مطار أربيل الدولي، قادماً من العاصمة العراقية بغداد، وكان باستقباله عدد من المسؤلين والشخصيات الرفيعة بإقليم كردستان العراق.

العالم العراق

ورافق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابر.

ومن المنتظر أن يجتمع الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، مع قادة ومسؤولي إقليم كردستان، ومنهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ومناقشتهم تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة، مسار المفاوضات بين أربيل وبغداد، النازحين، وقضايا أخرى تهدد أمن العالم منها التغيرات المناخية، والفقر، والإرهاب.

كما سيلتقي غوتيريش رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيسة برلمان إقليم كردستان ريواز فائق، في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ توليه لمنصبه.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، فجر أمس الاربعاء (1 آذار 2023) إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية يجريها للعراق.

واستقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى بغداد.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة كل من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث ناقش معهم الأوضاع الراهنة في العراق ودعم الأمم المتحدة للبلد خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات البيئية.

تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للعراق "تضامناً وأملاً بمستقبل العراق" حسب قوله، حيث أكد غوتيريش التزام منظمته الأممية بالعراق.

في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش، مساء أمس، في بغداد، تطرق أمين عام الأمم المتحدة إلى الوضع السياسي في العراق، وذكر أن مكافحة الإرهاب في العراق تعد من الأولويات لدى منظمة الأمم المتحدة، داعيا إلى تنفيذ اتفاقية سنجار، وإعادة العراق وكافة الدول مواطنيها من مخيم الهول في شمال سوريا.

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الأمين العام للأمم المتحدة یصل نينوى العراقیة في زيارة لمخيمات النازحين

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