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بالفيديو.. نتنياهو يهاجم متظاهرين حاصروا زوجته في صالون تجميل

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

عاشت سارة زوجة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء كيان الاحتلال 4 ساعات "محاصرة" داخل صالون تجميل في تل أبيب، بعدما أغلق مئات المحتجين خلال تظاهرات ضخمة خرجت ضد حكومته.

العالم - الاحتلال

واشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية ان نتنياهو قال بشأن هذه الحادثة، إن حصار سارة في تل أبيب لا يقل خطورة عن الهجوم على سيارة فؤاد بن اليعازر، قبل أيام قليلة من اغتيال رابين. وصرح بأن حصار زوجته من قبل المحتجين عمل مشين، وأضاف أن المحتجين يواصلون تجاوز الخطوط الحمر ويحاصرون ويرعبون زوجته في تل أبيب.

وطلب من لابيد وقادة المعارضة في كيان الاحتلال إدانة هذا العمل كي لا يصبح نموذجا.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري إن شرطة الاحتلال تمكنت من إخراج سارة من بين الحشود، بعد حصارها لساعات.

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نتنياهو يهاجم متظاهرين حاصروا زوجته في صالون تجميل

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بالفيديو.. نتنياهو يهاجم متظاهرين حاصروا زوجته في صالون تجميل

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