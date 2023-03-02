شاهد.. الكيان الصهيوني أمام انقسام حاد

والبداية مع مئير إلران ومورا ديتش وهما باحثان صهيونيان نشرا بحثاً في معهد الامن القومي الاسرائيلي أتى تحت عنوان "المناعة المجتمعية لدى الاسرائيليين في تراجع والامن القومي في خطر حقيقي"، وقالا: "اسرائيل" الآن في خضم أزمة سياسية- اجتماعية متعددة الابعاد، حادة ومستمرة، سببها الصراع بين مجموعات ورؤى متناقضة في قضايا مختلفة، تتكثف جميعها في السؤال الاساس عن هويتها كدولة "يهودية وديمقراطية"، والعلاقة ما بين الهوية المركبة.

ووفق البحث: هذه الاحوال بحد ذاتها عززت الخلافات السياسية المعروفة، وخلقت شعوراً بالخوف والتهديد لدى فئات واسعة في المجتمع الاسرائيلي. وفي هذا السياق، يجب فهم القوة الكاملة والمخاطر الواسعة في المبادرة الحكومية الى القيام بتغييرات كبيرة في النظام القضائي ومكانة القضاء.

يناقش برنامج "قلم رصاص" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة، من العاصمة اللبنانية بيروت، المختص بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي.

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