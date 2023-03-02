شاهد.. توتر جديد بين الانتقالي والسعودية في مدينة عدن

هذا بينما قالت وسائل اعلام سعودية إن الرياض تعمل على تحجيم دور الانتقالي واخراج قواته من عدن والجنوب.

التصريحات السعودية غير المباشرة جاءت بالتزامن مع استمرار المملكة في مخططها الرامي للإطاحة بالانتقالي واستبداله بقوات ما يسمى بدرع الوطن التي شكلتها حديثا وتسلمت عددا من المعسكرات والمواقع التابعة للإنتقالي في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية.



فما هي دلالات واسباب هذا التصعيد؟

وهل بالفعل يستطيع الانتقالي مواجهة الرياض؟

وما هو الدور الاماراتي في الازمة الاخيرة؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج "المشهد اليمني" على ضيوف هذه الحلقة: فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام اليمني، وعلى الدرواني اعلامي يمني.. ليجيبا عن الاسئلة التالية:

في البداية ماهي دلالات واسباب هذه التصعيد بين الانتقالي والعليمي؟



هل بالفعل يستطيع الانتقالي مواجهة الرياض ام الموضوع مجرد زوبعة اعلامية؟



ما هو الدور الاماراتي في الازمة الاخيرة هل لابوظبي اي دور في الموضوع الاخير؟

هل بالفعل تمكنت قوات ما يسمى بدرع الوطن السيطرة على مناطق في عدن وهل لديها القدرة على تغيير الموازين؟

هل بالفعل لازال الزبيدي ممنوع من العودة الى عدن باوامر سعودية؟

ما هو اساس الخلاف بين الاطراف التابعة للامارات والسعودية؟

ماذا عن التمدد الاماراتي في جزيرة عبد الكوري؟ هل بالفعل تقوم الامارات بتاسيس قاعدة عسكرية هناك؟

ماذا ايضا عن تمدد الامارات عن طريق طارق عفاش الى تعز؟ هناك زيارة له الى المدينة وافتتاح مشاريع باسم الامارات. ماذا يعني ذلك؟

كيف تفسرون هجوم بعض الشخصيات السعودية على الانتقالي؟ هل بالفعل السعودية تريد الاطاحة بالانتقالي؟

الى اين يمكن ان تصل الازمة الاخيرة؟ هل يمكن ان تتطور ام سيكون هناك احتواء من قبل السعودية مثل الفترات السابقة؟



تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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