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مقتل ثلاثة إرهابيين بعملية نوعية في هيت غربي العراق

مقتل ثلاثة إرهابيين بعملية نوعية في هيت غربي العراق
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الخميس عن مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش الإرهابي" في مدينة هيت غربي العراق.

العالم - العراق

ونقلت وكالة "الانباء العراقية" عن قائد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء "يحيى رسول"، قوله بإن ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبعملية نوعية بطولية، شرعت قوة بقيادة قائد عمليات الجزيـرة بتنفيذ عملية استباقية لمحاصرة وكر للإرهابيين بداخلها 3 من عناصر عصابات "داعش"، حيث تمكنت القوة المكونة من لواء المشاة 29 وابطال الحشد العشائري واستخبارات القيادة من قتل هؤلاء الإرهابيين.

واضاف ان "القوة عثرت في هذا الوكر على المستمسكات الخاصة بالابطال الشهداء الذين تم غدرهم واغتيالهم من قبل العناصر الإرهابية قبل 4 أيام في القضاء"، موضحا ان "هذه العملية البطولية جاءت ردا وثائرا للشهداء الأبرار وقتل المفرزة الإرهابية التي قامت بالاعتداء على الحشد الشعبي في القضاء".

وتابع انه "لن يكون للإرهاب مكان في أرض النصر الكبير".

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