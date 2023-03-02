حضور إماراتي في قمة العشرين

العالم-الامارات

وأشار بن زايد خلال اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي، اليوم الخميس، إلى أهمية اجتماعات المجموعة التي تترأسها الهند، في تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف تجاه العديد من القضايا الملحة، التي تشكل أولوية في الخطط التنموية كافة الهادفة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في المجتمعات.

ونوه إلى أن الإمارات والهند حققتا العديد من الإنجازات البارزة بفضل شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

وتأتي مشاركة وزير خارجية الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى وفي ضوء دعوة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين بصفة دولة ضيف للعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة منذ عام 2020.

وتضم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين جلستين رئيسيتين، الأولى تعنى بمحاور تعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم الإصلاحات، وأمن الطاقة والغذاء، والتعاون الدولي، حيث قدم بن زايد خلال الجلسة مداخلة عن أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوجهات الإمارات نحو أبرز بنود الأجندة العالمية خصوصا في ضوء استضافة الدولة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب28" العام الجاري.