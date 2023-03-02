فشل وزراء خارجية مجموعة الـ20 في التوافق على بيان ختامي

العالم- اسيا والباسيفيك

وانضمت الصين إلى روسيا في رفض البيان الذي طالب الأخيرة بوقف الأعمالِ العسكرية في أوكرانيا، والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية.

على الرغم من لقاء الوزير الهندي بنظرائِ الأمريكي والصيني والروسي لبحث إيجاد أرضية مشتركة كافية لإصدار بيان مشترك.

ويعتبر اجتماع وزراء الخارجية ثاني اجتماعٍ للمجموعة يفشل في تبني بيانٍ مشترك بعد فشل وزراء المالية في إصدار بيانٍ موحد السبت الماضي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوافق على إعلان ختامي مشترك.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي، إن هذا كان بسبب قيام وزراء خارجية الدول الغربية في مجموعة العشرين بتسليط الضوء على أوكرانيا في القمة.

وأضاف لافروف: "مثلما كان الحال تحت رئاسة إندونيسيا قبل عام، سعى زملاؤنا الغربيون، بوسائل كريهة في الغالب، إلى تسليط الضوء على الوضع الأوكراني، الذي يعتبرونه عدوانًا روسيًا. ولم يحقق ذلك فائدة".