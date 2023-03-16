البنتاغون ينشر صورا يقول إنها لحادثة سقوط مسيرته فوق البحر الأسود

العالم - خاص بالعالم

وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون نشرت مقطعا مصورا قالت إنه لحادثة سقوط المسيرة الأمريكية في أجواء البحر الأسود.

البنتاغون قال إن المسيرة وهي من طراز -إم كيو تسعة، سقطت بعد أن اصطدمت مروحتها الخلفية بطائرة مقاتلة روسية. واشنطن وصفت الحادثة بالاعتراض غير المهني، واستدعت السفير الروسي أناتولي أنتونوف على خلفية الحادث.

وزارة الدفاع الروسية نفت الرواية الأميركية، وأضافت أن المسيرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها.

منوهة إلى أن المسيرة كانت متجهة نحو أجواء القرم الروسية، دون تشغيل أجهزة التعريف؛ مصادر روسية قالت إن المسيرة كانت تحاول تقديم الدعم للقوات الأوكرانية؛ معتبرة وجود المسيرة في المنطقة، يثبت ضلوع واشنطن في الحرب في أوكرانيا بشكل مباشر.

اتهامات تؤكدها تصريحات المسؤولين الأمريكيين عن سحب واشنطن ذخيرة من دول عدة لمساعدة كييف على الاستعداد لهجوم مضاد، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

هجوم تحاول كييف أن تكسبه قبل بدايته، عبر اعلان جيشها إجبار القوات الروسية على وقف الهجمات الليلية على مواقعه في مدينة باخموت شرقي اوكرانيا.

الأمر الذي نفته موسكو، التي تؤكد أن الوضع الميداني لا يصب في صالح القوات الأوكرانية، مرجحة حصول أحداث عسكرية خطيرة للغاية قريبا لا تصب في مصلحة كييف، مشيرة إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها الجيش الأوكراني.

بدورها قالت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا إن الوضع في باخموت ما زال صعبا، وإن كييف لا تنوي سحب قواتها من المدينة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...