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ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ

ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني، التبجحات الأخيرة لمسؤولي الكيان الاسرائيلي انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

العالم - ايران

واكد على حق إيران المشروع والمبدئي في الدفاع عن نفسها، محذرا من ان طهران تحتفظ لنفسها بحق الرد الحاسم في المكان والزمان المناسبين على أي تهديد واجراء خاطئ من قبل هذا الكيان.

وردا على التصريحات الأخيرة لمسؤولي الكيان الصهيوني ، كتب ايرواني في رسالة إلى الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة والرئيس المؤقت لمجلس الأمن: ان تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني في 21 فبراير 2023 فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية الإيرانية السلمية وفقا لمزاعم كاذبة تعد انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وإشار إلى تصريحات وزير حرب الكيان الصهيوني في 17 شباط 2023 ، والتهديد باستخدام القوة خاصة ضد البنى التحتية المدنية والحيوية لإيران ، واعتبرها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، والذي ستكون له عواقب مدمرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وفي رسالة مندوب ايران الدائم إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن ، تم التأكيد على أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته ويدين بوضوح التصريحات العدائية للمسؤولين الصهاينة ، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلام والامن الدولي.

وورد في الرسالة أن لإيران حقها المشروع والمبدئي على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن مواطنيها ومصالحها وأمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو اجراء خاطئ للكيان الصهيوني في المكان والزمان اللذين تراهما لازمين.

وأكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في الختام أن كل من يسهل أو يشجع أو يدعم أي عمل عسكري ضد إيران لصالح الكيان الصهيوني يجب أن يتحمل مسؤوليته ويحاسب على أفعاله.

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ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ

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