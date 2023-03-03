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نزاع لفظي بين بريطانيا والارجنتين حول جزر فوكلاند

نزاع لفظي بين بريطانيا والارجنتين حول جزر فوكلاند
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

رفض وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي دعوة نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو للتفاوض حول تبعية جزر فوكلاند (مالفيناس) التي حاولت الأرجنتين السيطرة عليها بالقوة قبل 40 عاما.

العالم-اوروبا

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم, كتب كليفرلي على تويتر، أن جزر فوكلاند بريطانية. ومن حق سكان الجزر تقرير مصيرهم، وهم قرروا أن تبقى الجزر إقليم ما وراء البحار لبريطانيا. يذكر أن الجدل بشأن جزر فوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي مستمر بين الأرجنتين وبريطانيا منذ عقود.

وفي عام 1982 حاولت الأرجنتين السيطرة على الجزر بالقوة العسكرية، لكنها منيت بالهزيمة في نزاع مسلح استمر عدة أسابيع.

وفي عام 2013 صوتت أغلبية سكان الجزر لصالح البقاء مع بريطانيا خلال استفتاء عام، لكن الحكومة الأرجنتينية أعلنت أن نتائج الاستفتاء لن تؤثر في سعيها لبسط سيادتها على الجزر.

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