"يزرع في مكان واحد من العالم"... تعرف على "تفاح الألماس الأسود"

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يمتاز هذا النوع من التفاح بلونه البنفسجي الغامق القريب من الأسود بالإضافة لملمسه الناعم الذي يعطيه مظهرا لامعا من بعيد.

ينمو هذا النوع من التفاح في مدينة نيينغشي الصغيرة بجبال التبت في الصين، ولا يمكن زراعته في أي مكان آخر في العالم، ويوعد ذلك لطبيعة المناخ المتغيرة بشكل مفاجئ والتي تمتاز بها هذه المنطقة، حيث تتميز بنهار حار وليل بارد.

ينتمي هذا التفاح لعائلة التفاح الصيني المعروف باسم "هوانيو"، الأفخر عالميا، ويستغرق نمو شجرته من سنتين إلى 3 سنوات، فيما يمكن أن تصل فترة نضج هذا التفاح إلى 8 سنوات، بحسب ما نشره موقع travel food atlas.

يتوفر هذا التفاح في الأسواق لشهرين فقط، نظرا لمحدودية ما يتم عرضه في الأسواق بالإضافة لعدم توفره كل السنة، وخضوعه لفحص الجودة قبل شحنه مما يتسبب بارتفاع سعره أيضا.

يذكر أن هذا التفاح يباع بالحبة وليس بالكيلوغرام ليبدأ سعره من 7 دولارات ليصل في بعض الأحيان إلى 20 دولارا.

تحتوي الثمرة الواحدة من هذا التفاح على 4 غرامات من الألياف الغذائية، ونحو 100 سعرة حرارية، إضافة إلى مادة الفلافونويد التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، هو غني بمضادات الأكسدة من بينها تلك التي يوفرها فيتامين سي، وفيتامين أ، والتي تقي من الأمراض السرطانية، وكذا تقاوم الأمراض الموسمية، وتعالج الالتهابات.