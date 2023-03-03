الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات "الاسرائيلية"

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

طالبت الجامعة العربية، المجتمع الدولي ومنظماته للعمل بقوة لإرغام الكيان الاسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف انتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديد حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع معا, دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، بشأن القوانين العنصرية التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، ومن بينها عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية، والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية التي تعتنقها في فضح الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ ما يقتضيه الحال بتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقًا للمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إذ تدين وبشدة هذه التصريحات والتشريعات والقوانين المحرضة على القتل والعنصرية باستهداف الفلسطينيين، وشرعنة التهجير القسري، والاغتيالات والتصفية الميدانية، في إطار الحرب الإسرائيلية المفتوحة والمعلنة ضد الفلسطينيين، في انتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تجدد المطالبة للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدًا أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد محمود حمدان من أريحا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الثقافة الايراني: هزيمة العدو في مقاطعة مهرجانات فجر كانت فضيحة كبرى

المتحدث باسم الحكومة: عملية التنمية في البلاد ماضية الى الامام رغم 44 عامًا من العداء

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات "الاسرائيلية"

حماس تنعى الشهيد الطفل محمد نضال سليم

الاحتلال يخطر 120منزلا بالهدم هذا العام

تونس تطرد مسؤولاً نقابياً إسبانياً وتمنع دخول الوفود الأجنبية المشاركة في تظاهرة لاتحاد الشغل