الانقسام الداخلي في كيان الاحتلال الاسرائيلي

العالم - مع الحدث

وقال المختص بالشؤون الإسرائيلية علي حيدر إن الانقسام في كيان الاحتلال الاسرئايلي يتفاقم ويتفاعل وهو قائم قبل المظاهرات في الشارع الاسرائيلي.

وأضاف إن حالة الانقسام هي حالة تكون من ماهية المجتمع الاسرائيلي ولكن الجديد هو تفاقم هذا الانقسام وتحوله الى نوع من الصراع السياسي والشعبي.

وأكد أن هناك الكثير من الحديث خارج وداخل الكيان عن حرب اهلية وإن هذا الحديث ازداد مشيرا الى أن لهذا الخطاب بعد، وهو أن مقومات الحرب الاهلية موجودة قد تؤدي الى اغتيال سياسي في الكيان المحتل وعنف أشد من ما نشهده حتى الآن.

علي حيدر أكد أن في كيان الاحتلال يضم مجتمعا مختلفا، مشيرا الى أن المجتمع الاسرائيلي يضم مرفهين لا يعون إهتماما بالقضايا المصيرية في الكيان وآخرين متعصبين يريدون زمام الأمور على حساب كل ما يمتلكون.

من جهته قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن الانقسام في كيان الاحتلال هو انقسام عميق وجذري وحتى لو لم يكن نتنياهو في الحكم فإن هذا الانقسام يتغلغل في المجتتمع الاسرائيلي بشكل عميق منذ فترة طويلة وله ارتباط مباشر بالاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأضاف انه عندما نشأت "اسرائيل" عام 48 من خلال نكبة وارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ارضه كان هناك انقسام بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين الذين وجدوا ضالتهم في الاحزاب الدينية المتطرفة والحكم.

الدكتور مصطفى البرغوثي أكد أن الحكومة القائمة اليوم في كيان الاحتلال هي تحالف بين الاحزاب المتطرفة اليهودية وهي التي خلقت انقساما في المجتمع الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

علي حيدر – مختص بالشؤون الإسرائيلية

د. مصطفى البرغوثي – أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية