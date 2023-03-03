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الاسرى الفلسطينييون يواصلون العصيان ضد ادارة السجون

الاسرى الفلسطينييون يواصلون العصيان ضد ادارة السجون
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسرى في سجون کیان الاحتلال، لليوم الثامن عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

العالم-فلسطين

وكان بن غفير أصدر قرارات ضد الأسرى، أولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في نفحة، وجلبوع, حسبما نقل موقع فلسطين الأن.

وأبلغت إدارة السجون، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة.

كما أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن غفير، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

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الاسرى الفلسطينييون يواصلون العصيان ضد ادارة السجون

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