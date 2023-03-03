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رئيسي: منع التوترات المائية يعد أحد الأولويات المهمة للحكومة الايرانية

رئيسي: منع التوترات المائية يعد أحد الأولويات المهمة للحكومة الايرانية
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد " ابراهيم رئيسي " على أن منع التوترات المائية هو واحد من أهم أولويات حكومته، وذلك في كلمته التي القاها اليوم الجمعة لدى افتتاحه ۱۵ مشروعا في محافظة بوشهر (جنوب) التي يزورها حاليا.

العالم - ايران

وأشار الرئيس " رئيسي " في كلمته خلال افتتاحه وتدشين مشاريع في الماء والكهرباء التي افتتحها رئيس الجمهورية الماء والكهرباء الى انتهاء مسألة تقنين حصص المياه في هذه المحافظة وذلك بإفتتاح مشروع تحلية المياه بطاقة 35 ألف متر مكعب .

وأشاد رئيس السلطة التنفيذية بالطاقات الشبابية لدورها في تنفيذ هذا المشروع العملاق، مشددا على أن هؤلاء الشبان نفذوا المشروع الذي كان يستغرق عدة أعوام في غضون عدة أشهر.

وأشار آية الله " رئيسي" الى أن حل مشكلة المياه والكهرباء للمواطنين أحدى الواجبات المهمة للحكومة، ورأى أن حكومته استطاعت حل جزء كبير من مشكلة شحةالمياه في محافظة بوشهر.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: ان تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتبر أفضل دليل لصواب توجيهات قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي بأنه يمكن حل المشاكل مهما كانت كبيرة.

واستطرد قائلا: ان تنفيذ مشاريع انشاء السدود والمياه بلغت كلفته 15 مليار دولار، حيث ستقوم الحكومة بمواصلة عملها في انشاء البنى التحتية في محافظة بوشهر.

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