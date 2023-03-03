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شاهد.. ماوراء زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى الاراضي المحتلة؟

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال "مارك ميلي" إلى الأراضي المحتلة اليوم الجمعة.

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة الزميل خضر شاهين، إن رئيس هئية الاركان الاميركية وصل الى القدس المحتلة للقاء رئيس الأركان جيش الاحتلال "افيف كوخافي" ووزير الحرب "بيني غانتس" وكذلك قادة جيش الاحتلال.

واشار مراسلنا الى أن الزيارة تاتي في اطار الاجراءات الاميركية ازاء التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتيين، وكذلك لمناقشة معطيات ما يعرف بإجتماع العقبة الأمني، والاوضاع المضطربة في كيان الاحتلال نتيجة سياسية حكومة "نتنياهو" المتطرفة.

هذا وفي سياق آخر شيع الفلسطينيون جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية إن الطفل محمد سليم اصيب برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال عليه بشكل مباشر عند مدخل عزون خلال اشتباكات عنيفة اندلعت في البلدة.

وقال جيش الاحتلال إن الشبان الفلسطينيين الذين اطلق النار عليهم كانوا يرشقون سيارات المستوطنين بالزجاجات الحارقة شرق مدينة قلقيلية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. ماوراء زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى الاراضي المحتلة؟

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