فصائل فلسطينية تؤكد الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال

العالم- فلسطين

كما شددت الفصائل على تنسيق وتعزيز الجهود في العمل الوطني المشترك بين كل الفصائل الفلسطينية لمواجهة السياسات "الإسرائيلية" العدوانية والإجرامية والعنصرية في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو وغلاة المستوطنين المتطرفين.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق مساء الخميس، بحضور ومشاركة وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، وحسام بدران وأسامة حمدان والذي زار دمشق للتضامن وتقديم واجب العزاء للأشقاء السوريين جراء كارثة الزلزال والشكر للحكومة السورية على الجهود التي بذلتها لإغاثة المتضررين وتسهيل وصول قوافل المساعدات.

وناقشت قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية وخاصة الأوضاع في الضفة الغربية وكل الأراضي الفلسطينية.

أكدت على تلاحم كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده داخل فلسطين وخارجها في مواجهة مخططات العدو "الإسرائيلي" وعدوانه المستمر والحفاظ على وحدة شعبنا بما يكفل تطوير وتعزيز كل اشكال المقاومة ضد الإحتلال ومستوطنية ، وتوحيد الجبهة الوطنية المواجهة لجرائم الاحتلال وسياسات الحكومة "الاسرائيلية" المتطرفة والفاشية والعنصرية.