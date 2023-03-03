حصار بلدات بحرينية كالديه والسنابس وجد حفص- 2014

ولكن على الرغم من ان المعارضة البحرينية جددت رفضها لكل اشكال العنف وتمسكها بالسلمية، حوّلت قوات النظام المشهد في تلك البلدات الى ما يشبه ساحات حرب بعد زجها بقوى الداخلية العسكرية وفرق الكوماندوس، منتهجة اساليب الرعب المعروفة من فرض حظر تجوال واعتقال الى دهم البيوت وتكسير لابوابها والتخريب بداخلها.

وقال النائب عن كتلة الوفاق الشيخ حسن عيسى: ان اجبار المواطنين على المرور بنقاط التفتيش عبر سد جميع الطرق الفرعية والعمل على التضييق الخناق استفزاز فاسد من سلطة فاسدة.

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