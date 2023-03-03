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حصار بلدات بحرينية كالديه والسنابس وجد حفص- 2014

الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

في الرابع من شهر مارس/ آذار من العام 2014، فرضت قوات النظام في البحرين حصاراً امنياً على بلدات الديه والسنابس وجد حفص واسكانيا والمصلى، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعلان النظام عن تفجير في بلدة الديه قتل فيه عنصران من قوات النظام وضابط اماراتي.

ولكن على الرغم من ان المعارضة البحرينية جددت رفضها لكل اشكال العنف وتمسكها بالسلمية، حوّلت قوات النظام المشهد في تلك البلدات الى ما يشبه ساحات حرب بعد زجها بقوى الداخلية العسكرية وفرق الكوماندوس، منتهجة اساليب الرعب المعروفة من فرض حظر تجوال واعتقال الى دهم البيوت وتكسير لابوابها والتخريب بداخلها.

وقال النائب عن كتلة الوفاق الشيخ حسن عيسى: ان اجبار المواطنين على المرور بنقاط التفتيش عبر سد جميع الطرق الفرعية والعمل على التضييق الخناق استفزاز فاسد من سلطة فاسدة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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