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اغتيال مسؤول تركماني سابق بعبوة ناسفة في كركوك شمالي العراق

اغتيال مسؤول تركماني سابق بعبوة ناسفة في كركوك شمالي العراق
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، باغتيال مسؤول تركماني سابق إثر عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

العالم - العراق

وقال المصدر إن، "عبوة لاصقة انفجرت وسط كركوك داخل سيارة مسؤول شركة حماية الجبهة التركمانية سابقاً احمد طاهر".

وأضاف المصدر، أن "العبوة أسفرت عن مقتل مسؤول شركة حماية الجبهة التركمانية سابقاً في الحال".

إلى ذلك، نعت الجبهة التركمانية العراقية مسؤول دائرة الحماية السابق في الجبهة التركمانية العراقية الضابط المتقاعد (احمد طاهر).

وذكرت الجبهة في بيان ان "الشهيد كان من الشخصيات المخلصة والصادقة التي ناضلت من اجل الدفاع عن الشعب التركماني في كل المحافل والميادين التي تصدرها طوال فترة مهامه مسؤولاً لدائرة الحماية في الجبهة التركمانية العراقية، وفقدانه في هذا الوقت العصيب خسارة كبيرة للشعب التركماني".

وطالبت، القائد العام للقوات المسلحة والاجهزة الامنية والاستخباراتية بـ"كشف ملابسات الحادث الارهابي الجبان وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزائهم العادل، وتكثيف جهودها في فرض الامن في محافظة كركوك".

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