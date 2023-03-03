التدخل الخارجي وتعميق الازمة الرئاسية اللبنانية

في بلد وضع من قبل المؤسسات المالية الدولية تحت مؤئشر خطير جداً بعدما دخل في مرحلة التضخم المفرط.

في ضوء هذا الواقع الذي يستدعي مستوى رفيعاً من المسؤولية، يبدو المشهد في حال المراوحة ذاتها، والاداء السياسي تجاه الازمة بمستوى الاستخفاف ذاته.

الشغور الرئاسي دخل شهره الخامس وسط تعنت الاطراف السياسية بمواقفها، حكومة تصريف الاعمال تقف عاجزة امام الانهيارات المتتالية، مجلس نواب ينتظر اجتماع التيارات السياسية على كلمة سواء للالتئام، اما الخارج فيبدو ان يأسه من امكانية فرض شروطه باقصاء المقاومة، ابعد لبنان حالياً من دائرة اولياته ومرّر الضوء الاخضر للفوضى.

فهل تكون تعقيدات المرحلة فرصة لانتاج رئيس بمواصفات وقرار لبنان؟

أم ان الرهان على الخارج سيبقى الفيصل في ملف انتخابات الرئيس؟

لتسليط الضوء على هذا الموضوع يستضيف برنامج "استوديو بيروت" الصحافي اللبناني غسان جواد.

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