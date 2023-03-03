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تدريبات عسكرية مشتركة لأمريكا وكوريا الجنوبية هذا الشهر

تدريبات عسكرية مشتركة لأمريكا وكوريا الجنوبية هذا الشهر
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بأن البلدين سيجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق لأكثر من عشرة أيام في مارس/ آذار، تشمل عمليات إنزال برمائي.

العالم- الأميركيتان

وقال جيشا البلدين ببيان صدر في سيؤول، إن تدريبات «درع الحرية» ستُجرى في الفترة من 13 إلى 23 مارس/ آذار لتعزيز الموقف الدفاعي المشترك للحليفين.

وذكر الجيشان أن تدريبات «درع الحرية مصممة لتعزيز قدرات التحالف على الدفاع والاستجابة من خلال التركيز في سيناريو التدريبات على أمور، مثل البيئة الأمنية المتغيرة وعدوان جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والدروس المستفادة من أحدث الحروب والصراعات»، في إشارة إلى كوريا الشمالية باسمها الرسمي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان اليوم الجمعة، إن الجيشين أجريا تدريبات جوية مشتركة مع واحدة على الأقل من قاذفات (بي-1بي) الأمريكية بعيدة المدى وطائرات مقاتلة كورية جنوبية من طرازي (إف-15كيه) و(كيه.إف-16).

وذكرت الوزارة أن الهدف هو ممارسة التنسيق وإظهار قدرات «الردع الموسع» للولايات المتحدة ضد تهديدات كوريا الشمالية، حسب قولها.

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تدريبات عسكرية مشتركة لأمريكا وكوريا الجنوبية هذا الشهر

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