الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣
٠٦:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم مضايقة شركاتها

الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم مضايقة شركاتها
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

وجهت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، طلبا للولايات المتحدة بالتوقف فورا عن الضغط غير المبرر على الشركات الصينية، مؤكدة ان بكين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقالت الوزارة في بيان لها تعليقا على فرض الولايات المتحدة قيودا تصديرية ضد عدد من الشركات الصينية": "أن الولايات المتحدة، بحجة ما يسمى بحماية النظام الدولي والأمن القومي، تقوم بقمع وتقييد أنشطة شركات ومنظمات من دول مختلفة منها الصين. وهذا يمثل انتهاكا لحقوق ومصالح المؤسسات، ويدمر أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، ويعيق انتعاش الاقتصاد العالمي وتنميته، والصين تعارض ذلك بشدة".

يوم الخميس قررت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود تصديرية على 37 شركة، بينها شركة روسية وأخرى بيلاروسية وحوالي 30 شركة صينية، بسبب ارتباطها بجيش التحرير الشعبي الصيني، ولدورها في تطوير أنظمة تتبع تستخدمها السلطات الصينية.

نتيجة للقيود المفروضة لن يتمكن الموردون الأميركيون من توريد احتياجات الشركات الصينية المشمولة بالقائمة السوداء الأميركية دون الحصول على ترخيص خاص.

روابط ذات صلة

وزيرا خارجية فرنسا والصين يناقشان الوضع حول أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا.. الصين بين واشنطن وموسكو

الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة لتايوان

بلينكن: الخطة الصينية لتسوية الأزمة في أوكرانيا تتضمن 'عناصر إيجابية'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محتجون في جرش الأردنية ينددون بـ'مؤتمر العقبة'

الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم مضايقة شركاتها

أين لبنان اليوم من ملف انتخابات الرئيس وسط انهيار اقتصادي؟

التدخل الخارجي وتعميق الازمة الرئاسية اللبنانية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 03-03-2023

عبر إرساليات زراعية.. الأردن ينفي تلقيه أي بلاغات رسمية من السلطات السعودية حول تهريب مخدرات