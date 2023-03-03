الكشف عن موعد عودة أنطونيو كونتي لقيادة توتنهام

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وبعد خضوعه للجراحة عاد كونتي سريعا لقيادة الفريق في الخسارة أمام ليستر سيتي في منتصف شباط الماضي قبل أن ينصحه الأطباء بالاستراحة للتعافي.



وسيعود إلى المنطقة الفنية في مواجهة ميلان في إياب دور الستة عشر ل‍دوري أبطال أوروبا ب‍لندن.

وفي غياب كونتي، فاز توتنهام على مانشستر سيتي ووست هام يونايتد وتشيلسي ليعود للمربع الذهبي وحصل الإيطالي على جائزة مدرب الشهر.



وأبلغ ستيليني الصحفيين، اليوم الجمعة، بأن "كونتي "قال إنه سيعود هذا الأسبوع. مباشرة بعد مباراة ولفرهامبتون سيكون في لندن. سيتولى المسؤولية اعتبارا من يوم الأحد".



ويسعى توتنهام للتعافي بعد خروجه للمرة الرابعة على التوالي من الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي إثر خسارته أمام شيفيلد يونايتد المنافس بدوري الدرجة الثانية يوم الأربعاء.



وقال إن كونتي "كان حاله حال الجميع. كان الجميع محبطا ومن الصعب تخطي هذا النوع من المباريات، وهذا النوع من النتائج".



وأضاف: "ربما رأى اللاعبون جانبا مختلفا من شخصيتي وليس وجه أنطونيو فقط لأنها لم تكن نتيجة طيبة وكلنا محبطون بهذا".



وتابع: "توقعاتي أن نقدم أداء مختلفا غدا لكن بنفس المستوى الذي قدمناه في الدوري الأسبوع الماضي والأسبوع الذي سبقه والشهر الماضي".