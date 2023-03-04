أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 04 مارس 2023

جمهوري اسلامي ..

إفتتاح عدة مشاريع نفطية وإنمائية ضخمة بمحافظة بوشهر جنوب البلاد بحضور رئيس الجمهورية

افتاب يزد ...

وزير الخارجية .. المسؤولون الأمريكيون يفتقرون للشجاعة اللازمة للعودة لعضوية الإتفاق النووي

ابرار ..

مندوبنا بالأمم المتحدة لأمينها العام .. ايران سترد بحزم على أية تحركات صهيونية معادية

ارمان امروز ..

على هامش زيارة غروسي .. خطوة واحدة باتت تفصل عن الوصول لتفاهم لإحياء الإتفاق النووي

اطلاعات ..

أجواء إجماع في الإتحاد الأوروبي على مواصلة المفاوضات مع ايران لإحياء الإتفاق النووي

جوان ..

الفوضى العارمة التي تعصف بالكيان الصهيوني باتت تطرق باب منزل نتنياهو نفسه

سياست روز ..

الإمارات العربية المتحدة تلغي زيارة نتنياهو لأبو ظبي لتفادي تعكير العلاقات مع ايران

كيهان ..

التحالف السعودي يواصل عدوانه بشن نحو إثنتين وتسعين غارة جوية على الحديدة

مردم سالاري ..

القوات الروسية المدعومة بمسلحي شركة واغنر تحاصر بلدة باخموت الأوكرانية الإستراتيجية

وطن امروز ..

القائد العام للجيش يؤكد .. سلاح المسيَّرات عزز قدرات ايران الدفاعية والهجومية

عصر ايرانيان ..

صحف عبرية تعترف بأن حكومة نتنياهو الإرهابية تدفع بالكيان نحو التفكك والإنهيار

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( رافائيل المتحجج)..

يُجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي المعروف بافتعالِه الحجج, مباحثات في طهران بشأن مزاعم غربية ترتبط بالبرنامج النووي الايراني وذلك بالتزامن مع توارد انباءٍ عن خلافاتٍ بين امريكا وحليفاتها الاوروبيات بشأن الموقف من ايران .

"هناك سيناريو تبادل للادوار تلعب أمريكا فيه دور الشرطي الجيد هذه المرة مقابل الأوروبي السيئ لتصعيد الضغوط على ايران "

فادارة بايدن تحث الترويكا الاوروبية على التريث انتظارا لنتائج مباحثات غروسي في طهران وذلك في محاولة مفضوحة لابتزاز ايران لدفعها لتقديم تنازلات في مسار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

ان بلادنا اكدت مرارا وتكرارا على سلمية برنامجها النووي واوضحت مرارا ايضا بأن نافذة المفاوضات لن تبقى مفتوحة للابد والاجدر بالقوى الغربية ان تفهم ذلك بدلا من كل هذه المناورات الفارغة .

آفتاب يزد ...

في الشأن التركي , كتبت صحيفة افتاب يزد في مقالها ( إهتزاز مكانة أردوغان بعد الزلزال) ..

من الصعب التكهن بمدى قدرة قوى المعارضة التركية على الحاق هزيمة باردوغان في الانتخابات المقبلة في حالة عدم توصلها لاتفاق حول مرشح رئاسي واحد. لكن مع ذلك يبدو واضحا ان الزلزال الرهيب بتركيا بكل تداعياته وتبعاته قد ترك بصماته السلبية على شعبية ومكانة اردوغان .

"المعارضة التركية تراهن على كارثة الزلزال لتقليص فرص فوز أردوغان بتوسيع دائرة الإنتقادات التي تتهمه وحكومتَه بالإهمال"

وبالطبع يسعى اردوغان لاحراِق ورقة المعارضة بتوسيع عمليات الاغاثة من جانب ولتطبيع علاقات تركيا الاقليمية والدولية من جانب اخر لانعاش الاقتصاد التركي املا في خفض التضخم ورفع مستوى المعيشة. الى جانب ذلك يتحرك الرئيس التركي لاستغلال الخلافات البينية بين احزاب المعارضة لصالحه .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( قطر تخلي السفارة السورية من كادر المعارضة)..

في تطورٍ يحمل دلالات سياسية عميقة على الصعيد الاقليمي, اَخلت الحكومة القطرية حسب محافل اعلامية بدمشق, مبنى السفارة السورية في الدوحة من ممثلي قوى المعارضة استعدادا لاعادتها للحكومة السورية .

"هذا التطور يتزامن مع تحرك تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا بعد زيارة رؤساء البرلمانات العربية لدمشق"

ان هذا التطور يعني طرد قطر لممثلي قوى المعارضة السورية من اراضيها استعدادا لاعادة جسور العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد بعد قطيعة اعوام .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها( بن غفير والتعليمات الإنتحارية)..

ايتمار بن غفير وزير الامن الداخلي وزعيم حزب القوة اليهودية اليميني الاكثر تطرفا وعنصرية اصدر تعليمات بتسليح المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين, وفي نفس الوقت اصدر تعليمات لقوى الامن بتصعيد القمع ضد المتظاهرين المناهضين لنتنياهو .

"بن غفير يسرع بذلك وتيرة إنهيار وزوال الكيان الصهيوني بتأجيج نيران إنتفاضة مسلحة بالضفة وبإشعال نيران حرب أهلية بالكيان"

فقوى المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية ردت على تعليمات بن غفير بتوسيع المقاومة المسلحة بشكل سيقلب كل المعادلات. وفي تل ابيب نفسها بدأت القوى المناهضة لحكومة نتنياهو بالتحرك لرفع مستوى المواجهة بعد تصعيد قوى الامن اجراءاتها القمعية, ولعلَّ سرقة المعارضة دبابة من معسكر للجيش مؤشر على قرب اندلاع حربٍ اهلية بالكيان .

جمهوري اسلامي ..

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء على تسارع وتيرةِ التقارب بين تل ابيب وباكو وكتبت في تقريرها ( زيارة وزير خارجية جمهورية أذربيجان لتل أبيب )..

من المقرر ان يزور وزير خارجية جمهورية اذربيجان " جيحون بايراموف " فلسطينَ المحتلة اواخر مارس لافتتاحِ سفارة بلاده بتل ابيب حسب ما جاء في وكالة " آبا" الرسمية بباكو التي اوضحت ان الوزير باراموف سيلتقي برئيس الكيان وونتنياهو وبنظيره الصهيوني .

"باكو سترفع بذلك من مستوى علاقاتها مع الكيان لتوطيد التعاون التجاري والعسكري والأمني المشترك مع تل أبيب"

وسبق ان أبرمت باكو صفقات تسلحٍ مع الكيان، كما تنفذ شركات "اسرائيلية " مشاريع مختلفة بجمهورية اذربيجان التي وصفها رئيس وزراء الكيان في حينها يائير لابيد بالشريك الاستراتيجي لتل ابيب .