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بالفيديو.. مشاهد جوية من استهداف السعودية للمهاجرين الأفارقة

السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

بثت قناة المسيرة اليمنية على مشاهد جوية وحصرية من منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، توضح استهداف العدوان السعودي للمواطنين والمهاجرين الأفارقة في تلك المناطق الحدودية.

العالم - اليمن

المشاهد، توثق في أجزاء منها استهداف مباشر من السعودية بالقذائف على تجمعات المواطنين، ما يضع تساؤلات عن طبيعة اتخاذ الإجراءات القانونية وما يترتب عليها في القانون الدولي الإنساني.

وتجول الكاميرا الجوية في أجزاء المناطق وبين المواطنين، وتوضح بشكل دقيق طبيعة المنطقة الجغرافية، وتبين اكتظاظها بالسكان والمنازل.

كما ترصد الكاميرا بعد المسافات الشاسعة بين الأماكن، وطبيعة أسلحة متوسطة تصل إلى عشرات الكيلو مترات لاستهداف الإنسان هناك.

وكانت إحصائية طبية، كشفت عن 149 شهيداً وجريحاً خلال شهري يناير وفبراير الفائتين، جراء نيران وقذائف السعودية على مديرية شدا الحدودية بصعدة.

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