السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣
١١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا ترسل قافلة مساعدات طبية الى سوريا

روسيا ترسل قافلة مساعدات طبية الى سوريا
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصلت اليوم قافلة مساعدات روسية تضم 1300 كلغ من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مديرية الصحة باللاذقية.

العالم-سوريا

وأوضح المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش نائب رئيس البعثة الطبية في قاعدة حميميم أن القافلة تحتوي على 40 نوعاً مختلفاً من الأدوية والمضادات الحيوية والمطهرات وألبسة العمليات الجراحية وفرشات وبطانيات، مشيراً إلى وجود خطة لتوزيع شحنات أخرى قادمة، لإغاثة عدة منشآت طبية ومستشفيات في اللاذقية وفق برنامج معين.

بدوره بين مسؤول التدريب والتأهيل في مديرية الصحة الطبيب عمار عيسى أن هناك حاجة لأي معونة وخاصة الطبية بعد الزلزال المدمر، وفي ظل الحصار الجائر المفروض على سورية، لافتاً إلى أن المساعدات تأتي تباعاً وفق لوائح بالطلبات والحاجيات التي قمنا بتزويد أصدقاء سورية بها، معرباً عن الشكر والتقدير للدعم الروسي المستمر منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال.

روابط ذات صلة

بعد رفع العقوبات المالية.. مصرف سوريا المركزي يبحث تفعيل نظام 'سويفت'

مديرية آثار حلب: معظم الأبنية التاريخية باتت مهددة بالسقوط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأميرال إيراني: سيتم افتتاح مستشفى بحري على سواحل مكران قريبا

إدانات واسعة لتصريحات سموتريتش التحريضية بمحو قرية حوارة الفلسطينية + فيديو

وقفة تضامنية في دمشق للمطالبة برفع الحصار على سورية

روسيا ترسل قافلة مساعدات طبية الى سوريا

طهران تحتضن ملتقى النخبة الدوليين لدعم مقاومة الشعب اليمني

تفاقم أزمات الاحتلال بعد فقدان عنصر تصدير الأزمات