إدانات واسعة لتصريحات سموتريتش التحريضية بمحو قرية حوارة الفلسطينية + فيديو

العالم – الكيان الإسرائيلي

وخلال كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تصريحات الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنها تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها.

وقال تورك إن تلك التصريحات "هي إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف.. تصاعد العنف يدفع بالأبرياء إلى ماس جديدة، بمنطق فظيع.. أو بالأحرى اللامنطق.. لاستمرار المواجهة".

واشنطن الحليف العتيق لكيان الاحتلال بدورها وعلى لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، وصفت تصريحات سموتريتش بالبغيضة وغير المسؤولة والمثيرة للاشمئزاز.

كما دانت الخارجية الفرنسية في بيان التصريحات بوصفها غير مقبولة وغير مسؤولة وغير جديرة بالاهتمام، والتي من شأنها فقط تأجيج الكراهية ودوامة العنف الحالي، داعية إلى الهدوء.

وعلى صعيد متصل دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة سفين كون فون بورجسدورف، إلى محاسبة المستوطنين الذين هاجموا الضفة الغربية ما ادى إلى استشهاد مواطن فلسطيني.

بورجسدورف، قال إن من الضروري للغاية بالنسبة للاتحاد ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم، حيث أضرم المستوطنون النار في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.

واضاف أنه قام بزيارة الضفة على رأس أحد أكبر وفود الاتحاد الأوروبي لأن المسؤولين أرادوا أن يروا بأعينهم الأضرار التي خلفتها أعمال العنف في قرية حوارة الفلسطينية وما حولها.

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