انفجار ضخم بمحطة وقود في أندونسيا يؤدي بحياة 17 ويشرد الآلاف

العالم - أسيا والباسفيك

وتقع محطة تخزين الوقود التي تشغلها شركة الغاز والنفط الرسمية بيرتامينا بالقرب من منطقة مأهولة بالسكان في حي تاناه ميراه في شمال جاكرتا، وتلبي 25% من احتياجات الوقود الإندونيسية.

في حين يكافح 180 رجل إطفاء في37 سيارة إطفاء على الأقل لاحتواء الحريق، وفقا لسلطات الإطفاء.

ونشرت وسائل إعلام مقطعا مصورا للحريق يظهر مئات الأشخاص في المنطقة يركضون في ذعر بينما ترتفع أعمدة الدخان الأسود وألسنة النيران البرتقالية إلى السماء ورجال الإطفاء يكافحون الحريق.

هذا وكشف تحقيق أولي أن الحريق اندلع بعد انفجار خط أنابيب خلال الأمطار الغزيرة، ربما من صعقة برق، وفق مدير المنطقة في شركة "بيرتامينا إيكو كريستياوان.

وأوضح أن الحريق لن يعرقل إمدادات الوقود.

من جهته، قال ساتريادي غوناوان، الذي يرأس قسم الحريق والإنقاذ في جاكرتا، إنه مازالت هناك فرصة لإجلاء سكان المنطقة إلى قاعة في قرية مجاورة ومسجد.

وتابع: "تسبب الحريق بعدة انفجارات وسرعان ما انتشر إلى منازل."

وأفاد رئيس أركان الجيش، دودونغ عبد الرحمن، الذي زار المنطقة، بأن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، ونقل 50 آخرين إلى مستشفيات، بعضهم مصاب بحروق بالغة.