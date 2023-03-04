آلاف الأمريكيين يطالبون بلادهم بأخذ إجراءات صارمة ضد 'سموتريتش'

العالم - الأميركيتان

وأشعل ما يسمى بوزير المالية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي عاصفة من الانتقادات بعد تحريضه على "محو " بلدة حوارة، الأمر الذي دفع ببعض الشخصيات العامة وعدد من المنظمات الأميركية، إلى مطالبة واشنطن بضرورة حظر دخول الوزير الصهيوني وإلغاء تأشيرة الدخول.

ووقع حوالي 5000 أميركي على عريضة تطالب بمنع سموتريتش من دخول الولايات المتحدة الأميركية وإلغاء تأشيرة دخوله، داعية وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش بتنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وأشارت العريضة إلى قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، ونشر الرعب وإحراق المنازل في حوارة، وبورين، وزعترة.

وختمت العريضة: "لم يمض سوى أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال مذبحة في نابلس، التي راح ضحيتها 11 فلسطينيًا وجرح أكثر من 100 في وضح النهار، ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية".

وكما انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تصريحات الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنها تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها.

كما دانت الخارجية الفرنسية في بيان التصريحات بوصفها غير مقبولة وغير مسؤولة وغير جديرة بالاهتمام، والتي من شأنها فقط تأجيج الكراهية ودوامة العنف الحالي، داعية إلى الهدوء.

وعلى صعيد متصل دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة سفين كون فون بورجسدورف، إلى محاسبة المستوطنين الذين هاجموا الضفة الغربية ما ادى إلى استشهاد مواطن فلسطيني.

يذكر أن عشرات المنازل والمنشآت احترقت في بلدة حوارة جنوب نابلس، التي كانت هدفا لعصابات لمستوطنين، فاعتدوا على الاهالي وشردوهم من منازلهم وأمعنوا القتل والضرب فيهم، بحماية من جيش الاحتلال.

وإجرام المستوطنين وقوات الاحتلال لم يقتصر على بلدة حوارة، بل تعداه ليشمل بلدات وقرى جنوب نابلس، ليعيثوا فيها خرابا ودمارا.