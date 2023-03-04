شاهد.. احتجاجات حاشدة في تونس امام مقر اتحاد الشغل تنديدا بسياسات سعيّد

العالم - خاص بالعالم

ساحة محمد علي الحامي المقر التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل تعج بانصار الاتحاد احتجاجا ضد سياسات الرئيس قيس سعيد وردا على ما اعتبر استهدافا لمنظمتهم الشغيلة.

المسيرة جابت عددا من شوارع العاصمة ردد خلالها المتظاهرون شعارات معارضة للنظام الحاكم.

وكانت السلطات التونسية قد منعت وفد الكونفيدرالية الدولية للنقابات من دخول تونس للمشاركة في مسيرة الاتحاد.

وقال امين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة له خلال المسيرة: لا احد يزايد على هذه المنظمة وعلى قناعتنا ومبادئنا التي تأسست عليه هذه المنظمة، في السيادة الوطنية وفي استقلالية القرار الوطني، التضامن النقابي شعاره "يا عمال العالم اتحدوا" وعمال العالم متحدون ضد القهر وضد الظلم وضد ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضد ضرب الحق النقابي وحق الاضراب، كلفنا ذلك ما كلفنا.

أحزاب عديدة بينها حزب العمال وحزب الوطد والتيار الديمقراطي والتكتل وغيرها شاركت في مسيرة اتحاد الشغل بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي ونقابة الصحفيين.

وقال امين عام حزب العمال حمة الهمامي لمراسلتنا: قيس سعيد بدأ يفتضح اكثر فأكثر، واعتقد ان الشعارات التي يرفعها بدأ الناس يكتشفون انها شعارات كاذبة، وهي كلمة حق يراد بها باطل، وهذا الشيء الذي نعتقده انه سيجعل القوى الشعبية والديمقراطية والقوى التقدمية والقوى المتمسكة بأصول الثورة التونسية انها تتحد اكثر.

وكان الرئيس قيس سعيد قد اعتبر في وقت سابق انه لا مجال لدعوة شخصيات اجنبية للتظاهر داخل تونس وذلك في تصعيد واضح للتوتر بين الطرفين.

بينما تتأزم الأوضاع أكثر تتراجع فرص البلاد في التوصل إلى حلول جدية.