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التعاون الإسلامي تدين تصريحات ' سموتريش' الارهابية بحق بلدة حوارة

التعاون الإسلامي تدين تصريحات ' سموتريش' الارهابية بحق بلدة حوارة
السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أدانت منظمة التعاون الإسلامي التصريحات التي أدلى بها ما يسمى وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريش"، الداعية إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود.

العالم - فلسطين

وذكرت المنظمة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، أن مثل تلك التصريحات العنصرية "تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف والتحريض على أعمال القتل والترهيب".

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن تصريحات "سموتريتش" تحرض عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وقبل يومين، دعا ما يسمى وزير المالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.

وكان ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، وأمريكا، وكيان الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية اجتمعوا في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي، لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد الاجتماع أحرق المستوطنون ثلاثين منزلا وأكثر من 25 مركبة خلال المواجهات التي اندلعت بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما، وأصيب 100 بينهم أربعة وصفت حالاتهم بالخطيرة.

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