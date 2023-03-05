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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

تونس بين احتجاجات الشارع ومطرقة الرئيس.. رئيس هيئة الأركان الأمريكية في سورية سراً، انتهاك للسيادة وسرقة للثروات

تونس بين احتجاجات الشارع ومطرقة الرئيس.. رئيس هيئة الأركان الأمريكية في سورية سراً، انتهاك للسيادة وسرقة للثروات
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تظاهر أنصار جبهة الخلاص المعارضة في تونس رغم قرار السلطات منعها.

العالم - بانوراما

وطالبت جبهة الخلاص الوطني التونسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فيما قالت وزارة الداخلية إنها وفرت الحماية للمشاركين في الاحتجاج.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إدانة سوريا الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق البلاد.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، أن هذه الزيارة تعد انتهاكا صارخا لسيادة وحرمة الأراضي السورية ووحدتها.

وطالبت دمشق الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تونس بين احتجاجات الشارع ومطرقة الرئيس.. رئيس هيئة الأركان الأمريكية في سورية سراً، انتهاك للسيادة وسرقة للثروات

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