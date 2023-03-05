شاهد.. هكذا علق النشطاء العرب على التظاهرات في الأراضي المحتلة

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. ووفق مصادر عبرية، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية باتجاه المتظاهرين وأصابت عددا منهم لدى محاولتها تفريق المظاهرا.

ودارت مواجهات شديدة بين المتظاهرين المستوطنين وشرطة الاحتلال في "تل أبيب"، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في الاراضي المحتلة وإغلاقها أمام حركة المرور.

وتفاعل النشطاء العربي على شبكات التواصل الاجتماعي مع قمع التظاهرات في الاراضي المحتلة حيث جاء في حساب "عبري لايف" حول هذا الموضوع: "يديعوت: كبار الاقتصاديين في "إسرائيل" يحذرون من تراكم مؤشرات كثيرة على أن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد قد تتجسد بقوة وسرعة أكبر مما يتوقع ، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرر طويل الأمد لنمو ونوعية حياة الإسرائيليين في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في جميع أنحاء الكيان".

وكتب "منى" مغردة حول هذا الموضوع: "الاحتجاجات، التي تشهدها "إسرائيل"، اعتراضا على خطة الحكومة إدخال تعديلات في المؤسسة القضائية، تخترق جيش الاحتلال، والقلق في "تل أبيب" اليوم ليس من انتفاضة فلسطينية، بل من "تفكك الجيش الإسرائيلي".

وغرد "منتصر صباغ": "قد تتآكل رسائل الاحتجاجات ضد حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بخصوص التعديلات التشريعية القضائية بمرور الوقت، لكن أضرارها الاقتصادية بكل تأكيد ستتفاقم، والدليل ما صرح فيه جدعون ليفي في صحيفة هآرتس: أن وتيرة هروب الأموال من الكيان إلى الخارج وصلت إلى 10 ملايين شيكل في اليوم".

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