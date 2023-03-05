بسبب تصريحاته.. وزير المال الإسرائيلي شخصية غير مرغوب فيها اميركيا

العالم - الإحتلال

أقر وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه اختار كلماته في شكل سيئ عندما دعا إلى "محو" قرية فلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين وهو تصريح كان قد أثار رد فعل دوليا غاضبا، واعلان الإدارة الأمريكية مقاطعته اثناء زيارته لواشنطن.

ونقلت القناة "12" عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يعتبر الآن "شخصية غير مرغوب فيها"، لدى الإدارة الأمريكية.

وقال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية "من المحتمل أن تكون الكلمة قد اختيرت في شكل سيئ".

كان سموتريتش أدلى بذلك التصريح يوم الأربعاء بعيد مقتل مستوطنين شابين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة.

وقال سموتريتش في ذلك اليوم "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة".

وأضاف "أعتقد أن هذا ما يجب على حكومة [إسرائيل] أن تفعله".

وتراجع بعد ذلك موضحا على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين".

ودانت الخارجية الفرنسية في بيان التصريحات بوصفها "غير مقبولة وغير مسؤولة وغير جديرة بالاهتمام، صادرة عن عضو في الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات من شأنها فقط تأجيج الكراهية ودوامة العنف الحالي"، داعيا إلى الهدوء.

كذلك ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بالتصريحات “غير المقبولة” للوزير الإسرائيلي.

ووصف فولكر تورك الذي كان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعوة سموتريتش بأنها "إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف".

ويوم السبت أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا في بيان مشترك عن "قلقها البالغ إزاء استمرار أعمال العنف وحِدَّتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

في السياق، وقع 120 زعيما يهوديا أمريكيا بيانا مساء يوم الجمعة يعارض زيارة سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، لواشنطن، وفق موقع "i24news" الإسرائيلي في نسخته الإنجليزية.

وأفاد البيان: "الوزير اليميني المتطرف والذي له تاريخ في الإدلاء بتصريحات مسيئة، لا ينبغي أن يُمنح منصة في مجتمعنا".

ويوم الخميس اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريحات سموتريتش "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

وحث برايس في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين تحت قيادته على التنصل من تصريحات سموتريتش "علنا وبوضوح".

وبخلاف الولايات المتحدة، أدانت عدة دول ومنظمات تصريحات سموتريتش، بينها فرنسا والسعودية ومصر والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

ولم تعلق [إسرائيل] على بيانات الإدانة الدولية بحق الوزير، كما لم تلقَ تصريحات سموتريتش تعليقاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرفض أو القبول.

والأحد، شهدت حوارة جنوبي نابلس، هجمات غير مسبوقة من مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنَين في إطلاق نار قرب البلدة.