شاهد شبكات التواصل: 'اتقوا الله في بلاد الحرمين'

العالم - خاص بالعالم

وتوجه إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بالدمام سابقا بكلامه إلى "تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، المسؤولة عن تنظيم حفلات وسهرات مختلطة بحضور نجوم، قائلا: "اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا وفي هذا الجيل.

وتفاعل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع هذا الموضوع حيث كتب "ابو زيد الظاهري" مغردا: "المسلم اين ماكان ومن اي بلد كان يتألم لما يحصل في بلاد الحرمينن فمن سكت فسيناله نصيبه من العذاب، لذا نقول كفى اتقوا الله عثتم بالارض فسادا".

وجاء في حساب ابن مصر حيال هذا الموضوع: "اي ترفيه هذا ؟ اتقوا الله في بلاد الحرمين الشريفين، كلنا قلبه يهفوا إلى الحرمين الشريفين والصلاة فيهما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح احوالكم إلى مافيه الخير للأمة الإسلامية".

وكتب "علي قاسم" معلقا على هذا الموضوع: "الدعاة المصلحون والمفكرون في السجون والتافهون والمتصهينون في المناصب العليا، اتقوا غضب الله وبطشه بالظالمين والمجرمين افرجوا عن العلما ء والمفكرين واهتموا بالعلم والعلماء يعلوا قدركم في بلاد الحرمين ويحفظ الله بلادكم وبلاد المسلمين".

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