الجبهة الجنوبية: زيارة الوفد الأمريكي للمهرة تؤكد مشروعا إستعماريا في اليمن

العالم- اليمن

واعتبرت الجبهة في بيان أن زيارات السفير الأمريكي وقيادات عسكرية في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية لمحافظة المهرة انتهاكاً سافراً للسيادة اليمنية وعملاً تدينه الأعراف والأسلاف الدولية.

وقالت "إن زيارة الوفد الأمريكي إلى مدينة الغيظة يأتي تواصلاً للتحركات الاستعمارية الأمريكية للمحافظات الجنوبية وتؤكد أن المشروع الأمريكي في اليمن استعماري وليس مشروع سلام".

وحملت الجبهة الوطنية، دول تحالف العدوان السعودي ـ الإماراتي والمرتزقة، مسؤولية أي تواجد عسكري أجنبي جديد في الجزر اليمنية، مؤكدة على حق القوى الوطنية في محاكمة المرتزقة الذين قدّموا الغطاء لذلك التواجد.

وأيد بيان الجبهة الوطنية دعوة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء برحيل المحتل الأجنبي من كافة الأراضي اليمنية براً وبحراً.

ودعا الأمم المتحدة إلى إدانة التدخلات العسكرية الأمريكية المخالفة للقوانين الدولية والتي تدفع نحو تعكير أجواء السلام والعودة إلى مربع الحرب.

وقال البيان "إن الزيارات الأمريكية تقتضي الاستعداد لمعركة السيادة والاستقلال التي سيقف إلى جانبها كل أحرار الشعب اليمني" مؤكداً أن مطامع أمريكا في المحافظات الجنوبية ومشاريعها الاستعمارية ستواجه بالقوة في حال لم ترحل أمريكا وترفع تواجدها العسكري من كافة الأراضي اليمنية.

ودعت الجبهة الوطنية، أحرار المحافظات الجنوبية إلى رفض التواجد الأمريكي في حضرموت والمهرة وسقطرى، محذرة من مغبة إنشاء أي قواعد عسكرية في السواحل الشرقية للبلاد.