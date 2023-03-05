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أحزاب مناهضة للعدوان تدين تحركات أمريكا وبريطانيا بالمناطق اليمنية المحتلة

أحزاب مناهضة للعدوان تدين تحركات أمريكا وبريطانيا بالمناطق اليمنية المحتلة
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

أدانت الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان في اليمن التحركات الأمريكية والبريطانية في المناطق الجنوبية والشرقية من الأراضي اليمنية المحتلة.

العالم- اليمن

واعتبرت الهيئة في بيان أن هذه الزيارات والتحركات تجسيدا عمليا للاحتلال والعدوان الخارجي للأراضي اليمنية وخيانة للسيادة الوطنية من قبل أدوات الارتزاق والعمالة منذ عقود طويلة، الذين يجندون أنفسهم في خدمة أعداء اليمن لتحقيق مصالحهم الضيقة.

وأكد تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان تأييده ومساندته موقف قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، الذي وضح وكشف مخططات قوى العدوان منذ اليوم الأول، ولمضامين خطابه الأخير حول ضرورة استكمال معركة التحرر والاستقلال الشامل، وتطهير الأراضي اليمنية من دنس الغزاة بمختلف انتماءاتهم.

وحمّل أدوات العدوان من العملاء والخونة، الداعمين لمشاريع الهيمنة على اليمن ونهب ثروات الشعب، المسؤولية الكاملة عن أي اتفاقيات تمسُّ الثروات والمواقع الإستراتيجية،معتبرا كل الاتفاقيات والمعاهدات، التي يقوم بها أولئك، باطلة ولا أثر قانوني لها في ظل العدوان والحصار.

وحذّر بيان الهيئة تلك القوى المحلية والخارجية، وكذلك كيان العدو الصهيوني أن الأراضي اليمنية وجزرها ومياهها وسماءها محرمة عليهم ما دام والأحرار والشرفاء من أبناء الوطن لا يزالون يحملون السلاح، وسيحملونه مدافعون عن حرية واستقلال بلدهم العزيز الشامخ الأبي.

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