وضع حجر الاساس لإقامة مجمع الإمام الخميني في شرق لبنان

العالم - لبنان

وحضر في الحفل ممثل قائد الثورة الإسلامية في لبنان سماحة السيد عيسى الطبطبائي، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، وفعاليات بلدية وإختيارية وإجتماعية ، وحشد من الأهالي والفعاليات.

والقى السفير اماني كلمة اعرب فيها عن سعادته بالمشروع الجديد، وقال:"انا أتخيل عودة الإمام موسى الصدر ومدى سروره حينما يرى الشيء الذي تم بناؤه اثناء غيابه، ويقول هذا المركز الثقافي الـ 26 بإسم الإمام الخميني(رض).

وأشاد السفير الإيراني في لبنان بالإنجازات التي حصلت في الأعوام الـ 45 المنصرمة الماضية، حيث قال: الإنجازات التي تحققت باسم الإسلام والإنسانية في لبنان من مستشفيات ومدارس ومؤسسات إعلامية وغيرها، هي اكبر بكثير مما كان يتوقع، ونحن سعداء جدا بها ونتطلع نحو المزيد.

وختم كلمته قائلاً: أنه لمن الخير الكثير أن يكون هناك مركز للاضاءة على الإسلام الحقيقي، عبر مركز ثقافي في منطقة البقاع.

ومن جهته، اثنى السيد الطبطبائي على أهالي منطقة البقاع، وقال : أنا اعتبر نفسي خادمًا لكم عبر المؤسسات التي اقمناها منذ 20 سنة، مثل مؤسسة الشهيد ومؤسسة الإمداد، واشكر الله أن قدرني ومن علي بأن أكون كذلك.

واشار امام بلدة بدنايل الشيخ اديب حيدر الى دور الثورة في تحويل الحياة إلى منهاج ودولة وتقدم وتطور وقال: إن قوة إيران اليوم، هذه الدولة المتقدمة إجتماعياً وعلميا وفي كل المجالات، هي مستندة الى تلك الثورة الخالدة التي قادها الإمام الخميني (رض).

وتابع: هذا المجمع الثقافي الرياضي الديني في هذه البقعة الجغرافية التي كانت ولازالت خزان المقاومة ومنبعا لها، هو نقلة نوعية في منطقتنا المحرومة والبعيدة عن الكثير من الخدمات.