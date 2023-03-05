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طائرة تحمل مساعدات إغاثية من الأمم المتحدة تصل مطار دمشق الدولي

طائرة تحمل مساعدات إغاثية من الأمم المتحدة تصل مطار دمشق الدولي
الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم الأحد طائرة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للمتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي.

العالم - سوريا

وقال رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانابالا: إن الطائرة تحمل 40 طناً من المساعدات تتضمن بطانيات ومصابيح تعمل على الطاقة الشمسية، مبينا أن الاحتياجات كبيرة وستواصل الأمم المتحدة تقديم المواد الإغاثية والدعم لمن فقدوا منازلهم جراء الزلزال.

ولفت دانابالا إلى أن الأمم المتحدة تقدم إلى جانب المواد الإغاثية الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الزلزال في مراكز الإيواء، للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.

وخلف الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي عشرات آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين والمتضررين في العديد من المحافظات، مثل حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.

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